মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: আইরিন খান

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়: আইরিন খান
জাতিসংঘের বিশেষ দূত আইরিন খান বলেছেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার যদি একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে চায় তবে তাদের অবশ্যই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।’
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সম্পাদক পরিষদ আয়োজিত মব ভায়োলেন্স বা সংঘবদ্ধ সহিংসতাবিরোধী প্রতিবাদ সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে ধরে আইরিন খান বলেন, ‘দিনদুপুরে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এতে সমাজে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের ঘটনা গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক।’
প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে সাম্প্রতিক হামলার প্রসঙ্গ টেনে জাতিসংঘের এ দূত বলেন, ‘এসব ঘটনার মূল উদ্দেশ্য ছিল সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখানো। সরকারকে এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে নেপথ্যের দায়ীদের চিহ্নিত করতে হবে। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।’
আইরিন খান বলেন, ‘এসব ঘটনা একটি সুস্পষ্ট উসকানির বহিঃপ্রকাশ। এ উসকানির পেছনে কারা রয়েছে, সেটি তদন্ত করে জনগণের সামনে প্রকাশ করা সরকারের দায়িত্ব। জনগণের ক্ষোভকে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে যেভাবে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের ওপর হামলা চালানো হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘এসব হামলার মাধ্যমে গণমাধ্যমে কর্মরত সবাইকে ভীত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি স্বাধীন ও নিরাপদ গণমাধ্যম ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।’
কেএইচ/আরএইচ