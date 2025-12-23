  2. জাতীয়

শাহ আমানতে ৩০ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫২ এএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
শাহ আমানতে ৩০ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ/ছবি- সংগৃহীত

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩০ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ করেছে কাস্টমস। কাস্টমসের ডেপুটি কমিশনার মো. তারেক মাহমুদ বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ৮টায় দুবাই থেকে আসা ইউএস বাংলার বিএস-৩৪৪ নম্বর ফ্লাইটের চার যাত্রী এবং সাড়ে ৮টায় শারজাহ থেকে আসা এয়ার আরাবিয়ার জি-৯৫২০ ফ্লাইট থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় এসব সিগারেট জব্দ করে কাস্টমসের অডিট, ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড রিচার্স (এআইআর) শাখার কর্মকর্তারা।

কাস্টমস সূত্রে জানা গেছে, দুবাই থেকে আসা ইউএস বাংলার বিএস-৩৪৪ ফ্লাইটের চার যাত্রী মিজানুর রহমানের কাছ থেকে ২৩০ কার্টন, মো. রেদোয়ানের কাছ থেকে ২৭০ কার্টন, রেজাউল করিমের কাছ থেকে ২৩৯ কার্টন, সালাউদ্দিনের কাছ থেকে ২৫০ কার্টন এবং শারজাহ থেকে আসা এয়ার আরাবিয়ার জি-৯৫২০ ফ্লাইট থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ৫২৫ কার্টন বিদেশি মন্ড ব্র্যান্ডের সিগারেট জব্দ করা হয়। সবমিলিয়ে ১৫১৪ কার্টনে ৩ লাখ ২ হাজার ৮শ শলাকা সিগারেট রয়েছে।

ডেপুটি কমিশনার মো. তারেক মাহমুদ বলেন, আমদানি নীতি আদেশ ২০২২-২৫ অনুসারে- সিগারেট নিয়ন্ত্রিত পণ্য এবং এর প্যাকেটের গায়ে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর লেখা এবং ক্ষতি সংশ্লিষ্ট ছবি থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সিগারেটের চালান আনার ক্ষেত্রে শর্ত প্রতিপালন করা হয়নি।

এছাড়া, এটি উচ্চ শুল্ককরযুক্ত পণ্য বিধায় শুল্ককর ফাঁকি দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে ব্যাগেজ সুবিধার অপব্যবহার করে আমদানি করার অপচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কাস্টমসের তৎপরতার কারণে এই অপচেষ্টা নস্যাৎ করা সম্ভব হয়েছে। আটক সিগারেটের বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লাখ টাকা। সিগারেটের চালানগুলো ডিএম (ডিটেনশন মেমো) মূলে চট্টগ্রাম কাস্টমস গুদামে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

