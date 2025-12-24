  2. জাতীয়

বাংলাদেশে অবস্থানরত নাগরিকদের সতর্ক করলো কানাডা

প্রকাশিত: ০১:৪১ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশে অবস্থানরত নাগরিকদের সতর্ক করলো কানাডা/ফাইল ছবি

জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে আশঙ্কায় বাংলাদেশে অবস্থানরত নিজ দেশের নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে কানাডা সরকার।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সংক্রান্ত ভ্রমণ পরামর্শ (ট্রাভেল অ্যাডভাইসরি) হালনাগাদ করে এই সতর্কতা জারি করা হয়।

হালনাগাদ ভ্রমণ পরামর্শে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংস্কার প্রক্রিয়ার পর আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। নির্বাচন সামনে রেখে ২৫ ডিসেম্বরসহ নির্বাচনের আগে, নির্বাচন চলাকালীন এবং পরবর্তীতে বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক কর্মসূচি হতে পারে।

বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় বড় ধরনের জনসমাগম, যান চলাচলে বিঘ্ন এবং ট্রাফিকজটের আশঙ্কা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে কানাডা সরকার। এ সময় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা জোরদার করতে পারে এবং চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

পরামর্শে আরও বলা হয়, অনেক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সমাবেশও হঠাৎ করে সহিংস হয়ে উঠতে পারে কিংবা ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরে যান চলাচল ব্যাহত হতে পারে। শহরের বাইরে ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকলে তা পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়েছে, কারণ নিরাপত্তাজনিত কারণে ভ্রমণ পরিকল্পনা ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

সব মিলিয়ে বাংলাদেশে সম্ভাব্য বিক্ষোভ, সংঘর্ষ এবং দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের কারণে উচ্চ মাত্রার সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে কানাডা সরকার। যে কোনো সময়, পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

