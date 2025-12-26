ফায়ার সার্ভিস
গুলিস্তানে খদ্দর বাজার কমপ্লেক্সের ছাদে ছিল জায়নামাজ-টুপির গুদাম
রাজধানীর গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টের খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের আটতলা ভবনের ছাদে শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ভবনটির ছাদের গুদামে ধর্মীয় বিভিন্ন উপকরণ (জায়নামাজ, তসবি, টুপি ইত্যাদি) মজুত করা ছিল বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
অগ্নিসংগঠিত স্থানে শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানান ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) মো. মামুনুর রশিদ।
মো. মামুনুর রশিদ বলেন, ভবনটির ওপরে টিনের বেড়া দিয়ে ছোট ছোট কক্ষ করে গুদাম তৈরি করা হয়েছে। আমাদের ধর্মীয় যে উপকরণগুলো দরকার সেগুলো এখানে মজুত করা ছিল। পরে সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশন ৫টা ২৮ মিনিটের দিকে সংবাদ পেয়ে দ্রুত সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে সদরঘাট ফায়ার স্টেশনের দুটি ও সিদ্দিক বাজার স্টেশনের ৮টি ইউনিটসহ মোট ১০টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। দক্ষতার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস।
তিনি বলেন, এই মার্কেটের ভেতরে ঢুকতে আমাদের কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল। যেহেতু ছাদে আগুন ছিলো, সেহেতু আমাদের নিয়ন্ত্রণেও কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে।
এক প্রশ্নের জবাবে ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক মো. মামুনুর রশিদ বলেন, ওপরে আমরা যতোটুকু দেখেছি জায়নামাজ, তসবি, টুপি এসব মালামাল মজুত করা ছিল।
আগুনের সূত্রপাত ও হতাহতের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যেহেতু ছুটির দিন মার্কেট বন্ধ ছিল। সেহেতু আগুনের সূত্রপাতের বিষয়টি তদন্তের পর বলা যাবে। এ বিষয়ে হাতে এখন কোনো তথ্য নেই। এ ঘটনায় কেউ হতহত হয়নি।
