জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ০১ জানুয়ারি ২০২৬
অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান। ফাইল ছবি

কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম) আসন থেকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান। মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামাও জমা দিয়েছেন তিনি।

হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের নামে ঢাকার উত্তরার ১১ নম্বর সেক্টরেরে ৯ নম্বর রোডে দুটি ফ্ল্যাট আছে যার দাম দেখিয়েছে ২০ লাখ টাকা। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

হলফনামায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৩২ লাখ ৩৫ হাজার ৫০৩ টাকার সম্পদ দেখিয়েছেন অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান। তার স্ত্রীর সম্পদ ২৯ লাখ ৮৭ হাজার ৫২৯ টাকা। পেশা হিসেবে তিনি আইনজীবী। তার নামে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ৫ একর জমি এবং দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে।

এছাড়া ১৩ হাজার ৩৬৬ টাকার শেয়ার রয়েছে। পেশা থেকে বার্ষিক আয় ২ লাখ ১২ হাজার ৯০০ টাকা। তার হাতে নগদ আছে ২১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৫২ টাকা এবং ১.২৫ কাঠা অকৃষি জমি রয়েছে। মোট অর্জিত সম্পদের আনুমানিক মূল্য ২ কোটি ১০ লাখ টাকা।

