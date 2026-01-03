  2. জাতীয়

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে চালু ৩ মাস মেয়াদি আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্স

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:০৭ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
৩ মাস মেয়াদি আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা/ছবি: সংগৃহীত

মৌলিক ও ব্যবহারিক আরবি শেখার জন্য তিন মাস মেয়াদি আরবি ভাষা শিক্ষা সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। শনিবার (৩ জানুয়ারি) বিকেলে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এই কোর্সের উদ্বোধন করা হয়। রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আ. ছালাম খান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক ড. মোহাম্মদ হারুনুর রশীদ। এ সময় অন্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহা. মিজানুর রহমানসহ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্স সবার জন্য উন্মুক্ত। কোর্সে অংশ নিতে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি/দাখিল বা সমমান। সপ্তাহে ৩ দিন বিকেল ৫টা থেকে বায়তুল মোকাররম কমপ্লেক্সে ক্লাস হবে। প্রতি ব্যাচে অনধিক ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেবেন। পরবর্তী ব্যাচ শুরু হবে এপ্রিলে।

