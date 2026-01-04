চট্টগ্রামে সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুজন গ্রেফতার

চট্টগ্রামে সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুজন গ্রেফতার
সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করেছে চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া থানা পুলিশ। শনিবার (৩ জানুয়ারি) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ জানায়, বাকলিয়া থানার এসআই মনজুরুল আলম ভূঞাঁ, এসআই শফিউল আলম ও এসআই এ কে এম জালাল উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করেন। বাদী মো. সেলিমের দায়ের করা এজাহারের ভিত্তিতে এজাহারনামীয় দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন- মো. জোবায়ের (২৮) ও নয়ন শীল (২৯)। জোবায়েরের বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় এবং নয়ন শীলের বাড়ি ফটিকছড়ি উপজেলায়। তবে তারা বর্তমানে বাকলিয়া থানা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন।
গ্রেফতার জোবায়ের ও নয়ন নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে চাঁদা দাবি করছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় বাকলিয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি দণ্ডবিধির ৪৪৭, ৪৪৮, ৪২৭, ৩৮৫ ও ৩৪ ধারায় রুজু করা হয়েছে।
বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান জানান, গ্রেফতার আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
