  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুজন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:৩২ এএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামে সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুজন গ্রেফতার
গ্রেফতার জোবায়ের ও নয়ন শীল

সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করেছে চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া থানা পুলিশ। শনিবার (৩ জানুয়ারি) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, বাকলিয়া থানার এসআই মনজুরুল আলম ভূঞাঁ, এসআই শফিউল আলম ও এসআই এ কে এম জালাল উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করেন। বাদী মো. সেলিমের দায়ের করা এজাহারের ভিত্তিতে এজাহারনামীয় দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- মো. জোবায়ের (২৮) ও নয়ন শীল (২৯)। জোবায়েরের বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় এবং নয়ন শীলের বাড়ি ফটিকছড়ি উপজেলায়। তবে তারা বর্তমানে বাকলিয়া থানা এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করছিলেন।

আরও পড়ুন
গ্রেফতার বৈষম্যবিরোধী নেতা মাহাদীর জামিন শুনানি রোববার 
মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বন্দি মাদুরোর ছবি প্রকাশ 

গ্রেফতার জোবায়ের ও নয়ন নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে চাঁদা দাবি করছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় বাকলিয়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি দণ্ডবিধির ৪৪৭, ৪৪৮, ৪২৭, ৩৮৫ ও ৩৪ ধারায় রুজু করা হয়েছে।

বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান জানান, গ্রেফতার আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এমআরএএইচ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।