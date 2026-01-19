বন্ধন লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ইফতার ও সেহরি সামগ্রী বিতরণ

বন্ধন লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ইফতার ও সেহরি সামগ্রী বিতরণ
লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল জেলা ৩১৫-বি৪ এর আওতাধীন লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং বন্ধনের পক্ষ থেকে অপরাজেয় বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্রে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে কোমলমতি শিশুদের মাঝে সেহরি ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ এবং ইসলামি কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।
বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) পবিত্র মাহে রমজানের প্রথমদিন এ ইফতার ও সেহরি সামগ্রী দেওয়া হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বন্ধন লায়ন্স ক্লাব প্রেসিডেন্ট লায়ন আবুল খায়ের, লিও ক্লাব এডভাইজার লায়ন মো. পারভেজ, লায়ন্স সার্ভিস চেয়ারপার্সন লায়ন ইয়াছিন আরাফাত আরমান, অপরাজয় বাংলাদেশের ইনচার্জ জিন্নাত আরা বেগম, বন্ধন লিও ক্লাবের আরমান উদ্দিন, লিও নুর মোহাম্মদ, ক্লাব সভাপতি এনামুল হক জুয়েল, লিও সাফায়েত, লিও এমরান, লিও সজীব,লিও আরিফ, লিও আজমাইন আদিল চৌধুরী লিও লুবনা, লিও নিশাত তাসনিম, লিও মেহেরাজ,লিও ফাহিম চৌধুরী, লিও জামিল, লিও প্রমি প্রমুখ।
বন্ধন লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতেও অপরাজেয় বাংলাদেশের ছোট ছোট এসব অসহায় শিশুদের জন্য সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়। এসময় শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।
