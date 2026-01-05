ইসিকে চেয়ারম্যান
প্রার্থীর হলফনামায় সন্দেহজনক তথ্য থাকলে দুদককে জানান
প্রার্থীদের হলফনামায় সন্দেহজনক তথ্য থাকলে তা দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) জানাতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন।
তিনি বলেন, প্রার্থীদের হলফনামা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। একই সঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীদেরও হলফনামা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন দুদক চেয়ারম্যান।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেলে দুদকের প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্টার্স অ্যাগেইন্টস করাপশনের (র্যাক) নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা প্রার্থী হয়েছেন তাদের হলফনামায় সম্পদের বিবরণ রয়েছে জানিয়ে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, এরই মধ্যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। কারও সম্পদের সন্দেহজনক তথ্য থাকলে সেটা বের করে আমাদের অবগত করতে ইসিকে অনুরোধ জানিয়েছি। আমরাও হলফনামা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বের করার চেষ্টা করবো। দরকার হলে দুদকের অনন্য কর্মকাণ্ড কমিয়ে এ কাজ করার চেষ্টা করবো।
নতুন আইন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট, দুর্নীতির সঙ্গে কোনো আপস নয়। যদি আপসযোগ্য না হয়ে থাকে, তার মানে আপস করা যাবে না। যদি নতুন আইনে আপসের কথা বলা থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের আগের অবস্থানেই থাকবো। প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে কথা বলবো।
মতবিনিময় সভায় দুদকের কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী ও কমিশনার (অনুসন্ধান) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদসহ র্যাকের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
