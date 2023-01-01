লুৎফে সিদ্দিকী
স্কিলস ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে কারিকুলাম আপডেট করতে হবে
দেশের স্কিলস ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে কারিকুলাম আপডেট করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। তিনি বলেন, দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সরকারের সব সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগ ও আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। স্কিল ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করতে কারিকুলাম আপডেট করে আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) পরিদর্শন শেষে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় এনএসডিএ-এর আওতায় চলমান দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ এবং দেশের সামগ্রিক স্কিলস ইকোসিস্টেম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা হয় তাকে। মতবিনিময় সভার পাশাপাশি এনএসডিএ-এর দপ্তর ঘুরে দেখেন প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ দূত।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব মো. মাহমুদুল হোসাইন খান। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এনএসডিএ) নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী।
মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে লুৎফে সিদ্দিকী দক্ষতা উন্নয়নে যুগোপযোগী ও নিয়মিত হালনাগাদকৃত কারিকুলামের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশের স্কিলস ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে হলে কারিকুলাম আপডেটের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার এবং সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সঙ্গে বেসরকারি খাতের সমন্বিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
তিনি বলেন, দেশে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সরকারের সব সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগ ও আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। জাপান, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে দক্ষ জনবল সরবরাহের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক প্রস্তুতি নিতে হবে। বেসরকারি সেক্টর ও ব্যবসায়িক সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা নিরূপণ এবং সে অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে।
দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের ট্র্যাকিং সিস্টেম প্রণয়ন ও ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ দূত।
