রাঙ্গুনিয়ায় নিখোঁজের পর এসএসসি পরীক্ষার্থীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

রাঙ্গুনিয়ায় নিখোঁজের পর এসএসসি পরীক্ষার্থীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় মো. শাহেদ ইসলাম (১৬) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার পারুয়া ইউনিয়নের একটি এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত শাহেদ ইসলাম পারুয়া ইউনিয়নের পূর্ব সাহাব্দীনগর মহৎপাড়ার মো. আব্দুল মোনাফের ছেলে। তিনি চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন।
পুলিশ জানায়, সোমবার (৫ জানুয়ারি) শাহেদ ইসলাম বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর আর ফিরে আসেননি। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব বিভিন্ন স্থানে খোঁজ করেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে ওই দিন রাত ১১টার দিকে রাঙ্গুনিয়া থানায় তার নিখোঁজের বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। জিডির পরপরই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সারাদেশে বেতার বার্তা পাঠানো হয়।
রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরমান হোসেন জানান, মঙ্গলবার সকালে একটি মরদেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গলাকাটা অবস্থায় শাহেদ ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে।
তিনি আরও জানান, ঘটনার রহস্য উদঘাটনে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী ও সিআইডির সদস্যরা কাজ করছেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া।
এদিকে, নিখোঁজের পর এক কিশোরের এমন নির্মম হত্যাকাণ্ডে এলাকায় চরম উদ্বেগ ও শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে।
