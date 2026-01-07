অচেতন অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিল এক নারী, ঢামেকে মৃত্যু

অচেতন অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিল এক নারী, ঢামেকে মৃত্যু
রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর (৪০) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে হাজারীবাগের ঝাউচর গুদারাঘাট এলাকা থেকে ওই নারীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাজারীবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে হাজারীবাগের ঝাউচর গুদারাঘাট এলাকা থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক ওই নারীকে মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে এসআই আরও জানান, ওই নারী হাজারীবাগ এলাকাতেই থাকতেন ও ফুটপাতে ঘুমাতেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত ঠান্ডায় অসুস্থতাজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন, নিহত ওই নারীর নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তার পরিচয় শনাক্তে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/এমএমকে