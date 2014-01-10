ইসরায়েলে ফের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ইরান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ এএম, ০৪ মার্চ ২০২৬
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র। ছবি: এএফপি (ফাইল)

ইরান থেকে ইসরায়েলের দিকে ফের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষাবাহিনী (আইডিএফ)। স্থানীয় সময় বুধবার (৪ মার্চ) ভোরে দেওয়া এক বিবৃতিতে তারা জানায়, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হুমকি প্রতিহত করতে কাজ করছে।

আইডিএফ আরও জানায়, সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের মোবাইল ফোনে সতর্কতামূলক নির্দেশনা পাঠিয়েছে ইসরায়েলের হোম ফ্রন্ট কমান্ড।

একই সময়ে দক্ষিণ ইসরায়েলের বিভিন্ন স্থানে সাইরেন বাজতে শোনা গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে দেশটির সামরিক বাহিনী।

এদিকে ইসরায়েল বুধবার ভোরে ইরানে নতুন করে হামলা চালিয়েছে। একই সময়ে মার্কিন সামরিক বাহিনী জানায়, তারা ইরানের ভেতরে প্রায় দুই হাজার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে।

ইরান এর জবাবে উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা বাড়িয়ে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বাড়তে থাকায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, হরমুজ প্রণিলির মাধ্যমে যাতায়াতকারী তেলবাহী জাহাজকে নিরাপত্তা দিতে মার্কিন নৌবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানায়, মধ্যরাতের পর ইরানজুড়ে বিস্তৃত আকারে হামলা চালানো হয়েছে। এর কয়েক ঘণ্টা আগে ইরান তিন দফায় ইসরায়েলের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়।

সূত্র: এএফপি

