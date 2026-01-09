  2. জাতীয়

দ্রুত নির্ধারিত মূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ বিক্রির আশা সরকারের

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৪৪ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান/ফাইল ছবি

আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্ধারিত মূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধ বিক্রির সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন শুরু করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায়) অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান।

এ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সবচাইতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের অনুমোদনের পর এটা বাস্তবায়ন শুধু একটি প্রক্রিয়া।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সায়েদুর রহমান জানান, অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকাভুক্ত ২৯৫টি ওষুধের মধ্যে সংক্রামক ও সংক্রামক উভয়প্রকার রোগের ওষুধ রয়েছে। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা অত্যাবশ্যক সম্ভব। তবে ক্যানসার চিকিৎসার আধুনিক ওষুধ এ তালিকায় নেই বলে তিনি জানান।

