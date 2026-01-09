  2. জাতীয়

আজকের আবহাওয়া: ঢাকায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০০ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে/ছবি বুলবুল আহমেদ

ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আজ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়, আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এই সময়ে আকাশ অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে।

এছাড়া বাতাস উত্তর/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সাধারণত অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯০ শতাংশ।

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পাওয়া গেছে ১২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজকের সূর্য অস্ত যাবে সন্ধ্যা ৫টা ২৮ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে ভোর ৬টা ৪৩ মিনিটে।

