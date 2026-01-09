ট্রাকে পুলিশের পিকআপভ্যানের ধাক্কা, এসআইসহ আহত ৩
নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর মেঘনা ব্রিজে ইউটার্ন করার সময় পুলিশের পিকআপভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কা দেওয়ার ঘটনায় পুলিশের তিন সদস্য আহত হয়েছেন।
আহতরা হলেন, পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আনজিল (৩১), কনস্টেবল মাহমুদ (২৮) ও তসলিম (৪৪)। তারা সবাই মাথায় আঘাত পেয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। বর্তমানে তারা সেখানেই চিকিৎসাধীন।
কাঁচপুর হাইওয়ে থানার পরিদর্শক (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জানান, রাতে
কাজী আল-আমিন/এমকেআর/জেআইএম