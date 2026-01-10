  2. জাতীয়

ভালভ ফেটে লিকেজ, ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গ্যাস সংকট

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪২ এএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ বিরাজ করছে/ ফাইল ছবি

মিরপুর রোডে গণভবনের সামনে চার ইঞ্চি ব্যাসের ভালভ ফেটে সৃষ্ট লিকেজ মেরামতের জন্য গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের বেশ কয়েকটি ভালভ বন্ধ রাখা হয়েছে। এসব ভালব বন্ধ রেখে চাপ সীমিত করায় ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, নিউমার্কেট, হাজারীবাগ, গাবতলী ও সংলগ্ন এলাকায় গ্যাসের মারাত্মক স্বল্পচাপ বিরাজ করছে।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকালে এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

তিতাস জানায়, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভালভটি পরিবর্তনের কাজ শুরু করা হয়েছে। গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

