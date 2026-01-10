  2. জাতীয়

নগরীতে তিতাস গ্যাসের সরবরাহ শুরু, স্বাভাবিক হতে লাগবে কয়েক ঘণ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪১ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর অনেক এলাকায় সকাল থেকে গ্যাসের চাপ মারাত্মক কম ছিল/ফাইল ছবি

ঢাকা মহানগরীতে লাইন মেরামত করে তিতাস গ্যাসের সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। তবে নেটওয়ার্কে চাপ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছে তিতাস কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে সংস্থাটি গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে।

তিতাস জানায়, রাজধানীর মিরপুর সড়কে গণভবনের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত চার ইঞ্চি ব্যাসের ভালভটি নতুন ভালভ দ্বারা প্রতিস্থাপন করে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করা হয়।

এর আগে সকালে ভালভ ফেটে সৃষ্ট লিকেজ মেরামতের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্কের বেশ কয়েকটি ভালভ বন্ধ করে চাপ সীমিত করা হয়। এতে করে ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, নিউমার্কেট, হাজারীবাগ, গাবতলীসহ সংলগ্ন এলাকায় গ্যাসের চাপ মারাত্মক কমে যায়।

