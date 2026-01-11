প্রেস সচিব
ড. ইউনূস ও ইভারস আইজাবসের বৈঠকে আওয়ামী লীগ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ইভারস আইজাবস। তবে তাদের বৈঠকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।
রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রেস সচিব বলেন, রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ড. ইউনূস ও ইভারস আইজাবসের বৈঠক হয়। এতে আসন্ন নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
এসময় ইভারস আইজাবস জানান, বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে বৃহৎ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে ইইউ। তাদের মতে, এটি ঐতিহাসিক নির্বাচন হবে।
বৈঠকের বরাত দিয়ে শফিকুল আলম বলেন, তিনি বলেছেন (ইভারস আইজাবস) ইউরোপীয় ইউনিয়ন অনেক দেশেই পর্যবেক্ষক দল পাঠায় না। পুরো শেখ হাসিনার আমলে সাড়ে ১৬ বছরে কোনো পর্যবেক্ষক পাঠায়নি। এবার তারা বাংলাদেশ পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে, কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের একটি বড় বাণিজ্য অংশীদারিত্ব আছে। তারা এখন বাংলাদেশকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিবেচনা করে এবং বর্তমানে নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া দেখতে পেয়েছেন।
এমইউ/একিউএফ/এমএস