তৃতীয় দিনের আপিল শুনানিতে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ৪০ জন

তৃতীয় দিনের আপিল শুনানিতে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ৪০ জন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাই করে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রার্থীদের আপিল আবেদন নিয়ে সোমবার (১২ জানুয়ারি) তৃতীয় দিনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন (ইসি) আজ ৭০ জনের আপিল শুনানিতে রাখে। এর মধ্যে ৪০ জন প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। এর বাইরে গতকালের একটি আপিল মঞ্জুর করা হয়েছে।
রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে (বেজমেন্ট-২) এ আপিল শুনানি হয়।
ইসি জানিয়েছে, শুনানি করে নানা কারণে ২৫ জনের আপিল নামঞ্জুর করা হয়। এর মধ্যে একজন আসেননি। এছাড়া চারজনের আপিল অপেক্ষমাণ রাখা হয়েছে আর একজনেরটি শোনা হয়নি।
এর আগে ইসিতে শনিবার ১ থেকে ৭০ এবং রোববার ৭১ থেকে ১৪০ নম্বর আপিলের শুনানি হয়। আজ হয়েছে ১৪১ থেকে ২১০ নম্বরের শুনানি এবং মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) ২১১ থেকে ২৮০ নম্বরের শুনানি হবে।
সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারির মধ্যে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচার শুরু হবে ২২ জানুয়ারি এবং তা চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর ভোট গ্রহণ করা হবে ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।
