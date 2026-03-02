  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী আরও ৪ ফ্লাইট বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৯ এএম, ০২ মার্চ ২০২৬
চট্টগ্রাম থেকে মধ্যপ্রাচ্যগামী আরও ৪ ফ্লাইট বাতিল/ছবি-রফিক হায়দার

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দুবাই, আবুধাবি ও শারজাহর এয়ারফিল্ড বন্ধ থাকায় চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আরও চারটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে।

সোমবার (২ মার্চ) সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত মোট ২৫টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মধ্যপ্রাচ্যগামী দুটি ডিপার্চার ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের একটি ডিপার্চার ও একটি অ্যারাইভাল ফ্লাইট বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। একই কারণে এয়ার আরাবিয়ার একটি ডিপার্চার ফ্লাইটও বাতিল করা হয়েছে।

তবে সব ফ্লাইট বন্ধ নেই। মাস্কাট থেকে আসা সালাম এয়ারের OV-401 ফ্লাইট সোমবার সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে চট্টগ্রামে অবতরণ করে। পরে যাত্রী নিয়ে OV-402 ফ্লাইট হিসেবে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে মাস্কাট-এর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল জানান, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ফ্লাইট সূচিতে পরিবর্তন আসতে পারে। যাত্রীদের ভ্রমণের আগে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে সর্বশেষ তথ্য জেনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

