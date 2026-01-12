  2. জাতীয়

কদমতলীতে নির্মাণাধীন ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পিকআপচালকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

রাজধানীর কদমতলী থানার সাদ্দাম মার্কেট এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ফাহিম হোসেন (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পেশায় পিকআপভ্যান চালক ছিলেন।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত ফাহিমের বড় ভাই মাহিম হোসেন জানান, তার ভাই বিকেলের দিকে সাদ্দাম মার্কেটের পাশের তুষারধারা এলাকার নির্মাণাধীন ওই ভবনের নিচতলায় ঢালাই কাজ শেষে জেনারেটরের সুইচ বন্ধ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এতে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। পরে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, ফাহিম হোসেন পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের আব্দুল হামিদ হাওলাদারের ছেলে। বর্তমানে তিনি সাদ্দাম মার্কেটের পাশের জিরো পয়েন্ট এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

