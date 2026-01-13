গণভোটে জনসচেতনতা বাড়াতে সিএসআর তহবিল ব্যবহারের পরামর্শ গভর্নরের

গণভোটে জনসচেতনতা বাড়াতে সিএসআর তহবিল ব্যবহারের পরামর্শ গভর্নরের
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গণভোটে জনসচেতনতা বাড়াতে ব্যাংকগুলোর করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) তহবিল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।
রোববার বাংলাদেশ ব্যাংকে সব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত ব্যাংকার্স সভায় তিনি বলেন, কোনো বেসরকারি সংস্থা গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি নিলে ব্যাংকগুলো সিএসআর তহবিল থেকে সহায়তা দিতে পারে।
বৈঠকে গভর্নর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তহবিল ব্যবস্থাপনা ও নগদ লেনদেনে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তিনি জানান, ডলার প্রবাহ বাড়ায় চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত ৩৭৫ কোটি ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যার বিপরীতে বাজারে প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা সরবরাহ করা হয়েছে।
কালো টাকার ব্যবহার ঠেকাতে আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট-বিএফআইইউ ১০ লাখ টাকার বেশি লেনদেনের তথ্য মাসিকের পরিবর্তে সাপ্তাহিকভাবে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বলেও জানানো হয়।
এ ছাড়া বৈঠকে জানানো হয়, ডিসেম্বর শেষে ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ কমে মোট ঋণের ৩০ শতাংশে নেমেছে। রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও ডলারের দর স্থিতিশীল রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, ব্যাংক এমডিদের সঙ্গে বৈঠকে গভর্নর খেলাপি ঋণ কমানোসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউস পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।
