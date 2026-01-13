গণভোটের পক্ষে প্রচারণায় রাজধানীতে ক্যারাভ্যান নামাচ্ছে এনসিপি

গণভোটের পক্ষে প্রচারণায় রাজধানীতে ক্যারাভ্যান নামাচ্ছে এনসিপি
গণভোটের পক্ষে প্রচারণার জন্য রাজধানীতে ক্যারাভ্যান নামাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাতে এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে দলটি।
এনসিপি জানায়, ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
দলটি জানায়, ১৩ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩ টায় বাংলামোটরে দলটির অফিসের সামনে গণভোটের পক্ষে প্রচারণার ক্যারাভ্যান উদ্বোধন করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজিব ভুঁইয়া।
এনএস/এমএসএম