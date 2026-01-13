  2. জাতীয়

গণভোটের পক্ষে প্রচারণায় রাজধানীতে ক্যারাভ্যান নামাচ্ছে এনসিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০৭ এএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
গণভোটের পক্ষে প্রচারণার জন্য রাজধানীতে ক্যারাভ্যান নামাচ্ছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাতে এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে দলটি।

এনসিপি জানায়, ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

দলটি জানায়, ১৩ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩ টায় বাংলামোটরে দলটির অফিসের সামনে গণভোটের পক্ষে প্রচারণার ক্যারাভ্যান উদ্বোধন করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজিব ভুঁইয়া।

