  2. জাতীয়

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াতের ২ প্রার্থী, হারালেন বিএনপির একজন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩২ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
প্রার্থিতা ফিরে পেলেন জামায়াতের ২ প্রার্থী, হারালেন বিএনপির একজন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের আপিল শুনানি করছে ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির চতুর্থ দিন ৫৩ প্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর মধ্যে জামায়াতের দুই প্রার্থীর আপিল মঞ্জুর হয়েছে। ফলে তারা প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। তবে বাতিল করা হয়েছে বিএনপির এক প্রার্থীর মনোনয়ন।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে চতুর্থ দিনের শুনানি শেষে রায় দেয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে শুনানিতে অন্য নির্বাচন কমিশনাররাও অংশ নিয়েছেন।

আরও পড়ুন
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবে বিএনপি, জানালেন নজরুল ইসলাম খান 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণভোটের প্রচারণার নির্দেশ, ‘হ্যাঁ’ ভোটে গুরুত্ব 

চতুর্থ দিনে এসে যশোর-৪ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী টি এস আইয়ুবের আপিল ঋণ খেলাপির অভিযোগে না মঞ্জুর করে ইসি। ফলে তিনি নির্বাচন লড়তে পারবেন না।

অন্যদিকে রিটার্নিং কর্মকর্তার বাতিলের আদেশ খারিজ করে ঢাকা-২ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ আবদুল হকের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে ইসি। ফলে ভোটের মাঠে লড়তে তার আর বাধা নেই।

একইভাবে কুমিল্লা -৩ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মো. ইউসুফ সোহেল প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা জামায়াতের এই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছিলেন। হলফনামায় পরিপূর্ণ তথ্য না দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা। ইউসুফ সোহেল কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ও মুরাদনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান।

এমওএস/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।