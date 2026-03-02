ভিজিটর ভিসা চালু রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র
বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রদান সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। তবে এ সিদ্ধান্ত ভিজিটর ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং আবেদন ও সাক্ষাৎকার কার্যক্রম স্বাভাবিক থাকবে।
ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ফেসবুক পেজে দেওয়া বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মার্কিন দূতাবাস জানায়, ২১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকরভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশসহ কিছু দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা (ইমিগ্রান্ট ভিসা) দেওয়া স্থগিত করেছে। যেসব দেশের অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থায়নে পরিচালিত সরকারি সহায়তা তুলনামূলক বেশি হারে নেন, তাদের ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য বলে জানানো হয়েছে।
তবে, এই স্থগিতাদেশ ভিজিটর বা অ-অভিবাসী ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ফলে পর্যটন, ব্যবসা, শিক্ষা বা স্বল্পমেয়াদি সফরের জন্য ভিসা কার্যক্রম আগের মতোই চালু থাকবে।
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, প্রভাবিত দেশগুলোর নাগরিকরা অভিবাসী ভিসার আবেদন জমা দিতে পারবেন এবং নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ভিসা সাক্ষাৎকারেও অংশ নিতে পারবেন। একই সঙ্গে ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ কার্যক্রমও চলমান থাকবে।
এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
