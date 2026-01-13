  2. জাতীয়

দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে বিচার বিভাগের সংবেদনশীল ভূমিকা চায় মহিলা পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে বিচার বিভাগের সংবেদনশীল ভূমিকা চায় মহিলা পরিষদ
ফাইল ছবি

দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায় ঘিরে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদে নারীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও অধিকার খর্ব করা প্রচারণা চলছে বলে মনে করছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। এক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় বিচার বিভাগেরও জেন্ডার সংবেদনশীল ভূমিকা প্রত্যাশা করেছে সংগঠনটি।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে মহিলা পরিষদ এ কথা জানায়। বিবৃতিতে সই করেছেন পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম ও সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু।

আরও পড়ুন
দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে এত আলোচনা কেন?
প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে, ইসলাম কী বলে?

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রথম বিয়ে বহাল থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে সালিশি কাউন্সিলের অনুমতির বিষয়ে গত ১২ জানুয়ারি হাইকোর্ট বিভাগের একটি রায়কে কেন্দ্র করে সংবাদের প্রতি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করছি, সাম্প্রতিককালে নারীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ, নারীর অধিকারকে খর্ব করে- এমন প্রচারণা চলছে।

এতে আরও বলা হয়, হাইকোর্ট বিভাগের এ রায়কে কেন্দ্র করে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে- এমন কোনো ধরনের অপচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। একই সঙ্গে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগেরও জেন্ডার সংবেদনশীল ভূমিকার প্রত্যাশা করছি আমরা।

‘বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারীর মর্যাদা, নারীর সম্মান নিশ্চিতের বিষয়টির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে মহিলা পরিষদ’ বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

এএএইচ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।