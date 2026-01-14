যাত্রাবাড়ীতে কাভার্ডভ্যান চাপায় রিকশাচালক নিহত

যাত্রাবাড়ীতে কাভার্ডভ্যান চাপায় রিকশাচালক নিহত
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে দ্রুতগতির কাভার্ডভ্যানের চাপায় মো. সাগর হোসেন (৪৫) নামে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা নয়ন জানান, সাগর হোসেন রিকশায় মালামাল নিয়ে যাচ্ছিলেন। যাত্রাবাড়ীর কাজলা ফুটওভার ব্রিজের ঢালে দ্রুতগতির একটি কাভার্ডভ্যান তাকে চাপা দেয়। এতে তার একটি হাত এবং পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হয়। এরপর ভোর সাড়ে ৬টার দিকে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নয়ন আরও জানান, নিহত সাগরের গ্রামের বাড়ি বরিশাল। যাত্রাবাড়ীর কাজলা এলাকায় থাকতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।
