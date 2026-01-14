শিক্ষানবিশ ৯৬ এএসপিকে বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য বদলি
রাজশাহীর সারদায় অবস্থিত বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা ৯৬ জন শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারকে (এএসপি) ছয় মাসের বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন ইউনিট ও জেলায় বদলি ও সংযুক্ত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ জারি করা হয়।
এতে বলা হয়, পিআরবি ভলিউম–১ এর প্রবিধান ৭৯০ অনুযায়ী এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতি রয়েছে।
বাস্তব প্রশিক্ষণকালীন সময়ে বদলি ও সংযুক্ত করা শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপাররা তাদের বেতন-ভাতা সংশ্লিষ্ট বদলি হওয়া ইউনিট থেকেই উত্তোলন করবেন।
পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা জানান, মাঠপর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নবীন এএসপিদের পেশাগত দক্ষতা ও নেতৃত্বগুণ আরও সুদৃঢ় করাই এ বাস্তব প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য।
টিটি/এমএএইচ/জেআইএম