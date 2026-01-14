  2. জাতীয়

ইসিতে স্বামীর অভিযোগে প্রার্থিতা হারালেন স্ত্রী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০১ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
ইসিতে স্বামীর অভিযোগে প্রার্থিতা হারালেন স্ত্রী
কে এম ফজলুল মন্ডল ও মোছা. শেফালী বেগম/ ছবি- সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুড়িগ্রাম-৪ (চিলমারী, রৌমারী ও রাজিবপুর) সংসদীয় আসনে সৃষ্টি হয়েছিল এক ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক পরিস্থিতি। একই আসনে স্বামী ও স্ত্রী ভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হন।

এ আসনে জাতীয় পার্টি থেকে প্রার্থী হয়েছেন কে এম ফজলুল মন্ডল। তার স্ত্রী মোছা. শেফালী বেগম প্রার্থী হন বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বিএসপি)। তবে শেফালী বেগমের প্রার্থিতা বাতিল হয়ে গেছে। ইসিতে তার স্বামী ফজলুল মন্ডল অভিযোগ করায় শেফালীর প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে বলে জানা গেছে।

আরও পড়ুন
পঞ্চম দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ৭২ জন
৩০০ আসনেই একটি দল প্রচারণা চালাচ্ছে, এমন হলে একসঙ্গে পথচলা কষ্টকর

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। এর আগে স্ত্রীর মনোনয়নপত্র বাতিল চেয়ে ইসিতে আপিল করেন ফজলুল মন্ডল। তার আবেদন মঞ্জুর হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রার্থিতা বাতিল হয়ে গেছে।

কে এম ফজলুল মন্ডলের দাবি, তাদের দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটেছে। তবে শেফালী বেগম গণমাধ্যমকে বলেছেন, আইনি দৃষ্টিতে কে এম ফজলুল মন্ডল এখনো তার স্বামী। তাদের মধ্যে মনোমালিন্য থাকায় কয়েক বছর ধরে আলাদা থাকছেন।

এমওএস/কেএসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।