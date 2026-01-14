  2. জাতীয়

শাহজালালে ৫৮ ভরি সোনার গহনাসহ যাত্রী আটক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৮ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সোনার গহনাসহ আটক গিয়াস উদ্দিন

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৫৮ ভরি সোনার গহনাসহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)। আটক ব্যক্তির নাম গিয়াস উদ্দিন (৪৬)।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকালে বিমানবন্দরের আগমনী ২ নম্বর ক্যানোপি এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

এয়ারপোর্ট এপিবিএনের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ওই যাত্রীর গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এপিবিএন কার্যালয়ে নেওয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ ও শরীর তল্লাশির সময় তার গলায় ঝুলানো হাজীদের ব্যাগ থেকে ৬৮০ গ্রাম (৫৮ ভরি) ২১ ক্যারেট সোনার গহনা উদ্ধার করা হয়। এছাড়া, তার কাছ থেকে বাংলাদেশি ৭৭ হাজার ৫৫০ টাকা এবং ১৬ হাজার ১২৫ সৌদি রিয়াল জব্দ করা হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক গিয়াস উদ্দিন জানান, তিনি ওমরাহ হজ কাফেলার মোয়াল্লেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ওমরাহ হজ পালন শেষে তিনি সৌদি আরব থেকে বুধবার সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

উদ্ধার সোনার গহনাগুলো তিনি বিভিন্ন ওমরাহ হজযাত্রীর মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে বাংলাদেশে আনেন।

এপিবিএনের দাবি, আটক ব্যক্তি বিমানবন্দরে সক্রিয় একটি সোনা চোরাচালান সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত এবং রিসিভার হিসেবে কাজ করে আসছিলেন।

এ ঘটনায় গিয়াস উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, সোনা চোরাচালানকারীরা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে তাদের অপরাধ করে থাকে। সোনা ও মাদক চোরাচালানরোধে এয়ারপোর্ট এপিবিএন বরাবরের মতোই তৎপর রয়েছে।

