বিকেল ৪টায় প্রেস উইংয়ের ব্রিফিং, উপস্থিত থাকবেন আইন উপদেষ্টা
সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং করে আসছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বিকেল ৪টায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিং করবে প্রেস উইং।
প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস-সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আজকের ব্রিফিংয়ে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল উপস্থিত থাকবেন।
বর্তমানে সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন (রোববার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বা অন্য কোনো দিন) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমি কিংবা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ব্রিফিং করে।
