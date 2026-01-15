  2. জাতীয়

বিকেল ৪টায় প্রেস উইংয়ের ব্রিফিং, উপস্থিত থাকবেন আইন উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১১:৩৭ এএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
বিকেল ৪টায় প্রেস উইংয়ের ব্রিফিং, উপস্থিত থাকবেন আইন উপদেষ্টা
সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং করে আসছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং/ফাইল ছবি

সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং করে আসছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বিকেল ৪টায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিং করবে প্রেস উইং।

প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস-সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আজকের ব্রিফিংয়ে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল উপস্থিত থাকবেন।

বর্তমানে সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন (রোববার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বা অন্য কোনো দিন) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমি কিংবা রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ব্রিফিং করে।

এমইউ/ইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।