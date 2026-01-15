  2. জাতীয়

ঢাকার পাঁচ থানা এলাকায় অভিযানে গ্রেফতার ২৯

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৯ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
প্রতীকী ছবি

রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৯ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।

এর মধ্যে যাত্রাবাড়ী থানায় ৯ জন, রূপনগর থানায় ৬ জন, শেরেবাংলা নগর থানায় ৬ জন, কলাবাগান থানায় ১ জন ও মতিঝিল থানা এলাকা থেকে ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

যাত্রাবাড়ী থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, বুধবার যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান পরিচালনা করে ৯ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতাররা হলেন—সোহাগ মিয়া (২০), মনির (৩৫), আলাউদ্দিন (২৮), রতন মিয়া (৩০), সিফাত (২০), মাছুম (২৫), লিটন (২৯), করিম (৪৫) ও শফিকুল ইসলাম (৩৩)।

রূপনগর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ছয়জন হলেন—উলাদ মিয়া (২৪), রায়হান আলী (১৮), রনি (১৮), নাজমুল হাসান (২২), মোস্তাকিন (২৫) ও নাঈম হাওলাদার (৩১)।

একই দিন শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশের অভিযানে ছয়জন গ্রেফতার হন। তারা হলেন—বাবুল (২২), সাগর সরদার (২২), রিয়াদ হোসেন (১৯), নাহিদুল ইসলাম (৩৮), শাকিল আহম্মেদ (২৮) ও ইসলাম (৩৮)। সবুজ হোসেন (৩২) নামে একজনকে গ্রেফতার করে কলাবাগান থানা পুলিশ।

এছাড়া মতিঝিল থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার সাতজন হলেন—সুমন বসাক (৪৫), আনিসুর রহমান (৪৪), নিয়াজ হোসেন লোটাস (৪৫), মনির (৫৫), নুর আলম (২৪), সুরুজ মিয়া (৩০) ও হারুন (৫০)।

গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ডিএমপির মিডিয়া কর্মকর্তা তালেবুর রহমান।

