অতীতের গণভোটে সরকার সবসময় একপক্ষে ছিল: আইন উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৪২ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। ফাইল ছবি

অতীতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সব গণভোটেই সরকার একপক্ষ নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, গণভোটের মাধ্যমে কোনো নতুন সরকার গঠিত হয় না।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি।

জাগো নিউজের এ প্রতিবেদক আইন উপদেষ্টার কাছে জানতে চান, ‌‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে সারাদেশে সরকারের সরাসরি প্রচারণা চালানো কতটা আইনসিদ্ধ? জবাবে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন— এই তিনটি অগ্রাধিকারের কথা বলে আসছে।

সরকারের উদ্যোগে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন, জুলাই চার্টার প্রণয়নসহ বিভিন্ন সংস্কারের পক্ষে এডভোকেসি চলছে।গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম প্রত্যাশা হচ্ছে সংস্কার, আর এখন আমরা সংস্কারের পক্ষেই কথা বলছি। সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। সব রাজনৈতিকদলও সংস্কারের কথা বলছে।

