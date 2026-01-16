ঢাকা-১ আসনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন অন্তরা সেলিমা হুদা

  2. জাতীয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
ইসিতে অন্তরা সেলিমা হুদা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন সাবেক মন্ত্রী নাজমুল হুদার মেয়ে অন্তরা সেলিমা হুদা।

ঋণখেলাপির তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত ও সমর্থনকারীদের স্বাক্ষর সংক্রান্ত জটিলতায় তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল। তবে বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের আপিল শুনানিতে তিনি প্রার্থিতা ফিরে পান।

অন্তরা সেলিমা হুদা বলেন, ‘কিছু ভুলের কারণে আমার মনোনয়ন বাতিল হয়েছিল। তবে ইসির আপিল শুনানিতে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছি।'

তিনি বলেন, ‘আমার বাবা ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এই অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নে যে অনবদ্য অবদান রেখেছেন, সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যেই আমি নির্বাচনে এসেছি। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে আমি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী এবং নির্বাচিত হলে বাবার অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করবো।’

ঢাকা-১ আসনে অন্তরা সেলিমা হুদার এই অংশগ্রহণ স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঢাকা-১ আসনের বিএনপির টিকিট পেয়েছেন ঢাকা জেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক।

