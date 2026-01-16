৩১ জানুয়ারির মধ্যে গঠন হবে মানবাধিকার কমিশন: আসিফ নজরুল
আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী এবং কার্যকরী মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এক সংবাদকর্মীর প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি।
ড. আসিফ নজরুল বলেন, আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে মানবাধিকার কমিশন গঠন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, অলরেডি বাছাই কমিটি প্রথম মিটিং করেছে।
আইন উপদেষ্টা বলেন, আমি যতটুকু ক্যালকুলেট করতে পারি, ৩১ জানুয়ারির মধ্যে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এবং সবচেয়ে কার্যকরী মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে যাচ্ছি।
