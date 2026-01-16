যশোর-২ আসনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন বিএনপির সাবিরা সুলতানা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর–২ (ঝিকরগাছা–চৌগাছা) আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী সাবিরা সুলতানা মুন্নীর প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। তার প্রার্থিতা স্থগিত রেখেছিল ইসি।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের আপিল শুনানিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাবিরা সুলতানার প্রার্থিতা গ্রহণের বিরুদ্ধে ইসিতে আপিল করেছিলেন যশোর–২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপি নেতা জহরুল ইসলাম।
দীর্ঘক্ষণ যুক্তিতর্ক শেষে ইসির আপিল শুনানিতে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ পরে আপিল না মঞ্জুর করে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে এ সিদ্ধান্ত জানায় কমিশন। ফলে প্রার্থী হতে আর বাধা নেই মুন্নীর।
যশোর জেলা বিএনপির কোষাধ্যক্ষ ও ঝিকরগাছা উপজেলা বিএনপির সভাপতি ব্যবসায়ী নাজমুল ইসলাম ২০১১ সালে ঢাকা থেকে অপহরণের পর নিহত হন। স্বামীর মৃত্যুর পর গৃহিণী থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় হন সাবিরা নাজমুল মুন্নী। তিনি স্বামীর ব্যাংক ঋণের গ্যারান্টার ছিলেন এবং ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় তার প্রার্থিতা গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়ছিল।
এমওএস/এমএএইচ/এমএস