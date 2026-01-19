দ্বৈত নাগরিকত্ব জটিলতায় ছিলেন ২৩ প্রার্থী, কপাল পুড়লো ২ জনের

দ্বৈত নাগরিকত্ব জটিলতায় ছিলেন ২৩ প্রার্থী, কপাল পুড়লো ২ জনের
সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে চাওয়া প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পুনর্বহাল বা বাতিল চেয়ে করা আপিলের ক্ষেত্রে রোববার (১৮ জানুয়ারি) দ্বৈত নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত ২৩টি জটিলতা নিয়ে শুনানি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
এসময় দুজনের মনোনয়ন বাতিল, একজনের বিষয়টি স্থগিত ও ২০ জনের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পথ করে দেয় কমিশন।
ইসি সূত্রে জানা গেছে, শুনানিতে অনুপস্থিত থাকায় দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপি প্রার্থী আবদুল গফুর ভূইঞার প্রার্থিতা বাতিল করা হয়। আর কুমিল্লা-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থী কাজী শাহ মোফাজ্জেল হোসেন কায়কোবাদের তুরস্কের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য তার প্রার্থিতা নিয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিলে তাকে বৈধ ঘোষণা করবে ইসি। কমিশন সূত্র জানায়, তার প্রার্থিতা বহাল থাকার সম্ভাবনাই বেশি।
দ্বৈত নাগরিকত্ব বিষয়টি সমাধান হওয়ায় এখন যাদের নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা নেই তারা হলেন- জামায়াতের ঢাকা-১ আসনের মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, দিনাজপুর-৫ আসনে বিএনপির এ কে এম কামরুজ্জামান, সাতক্ষীর-৪ আসনে বিএনপির মনিরুজ্জামান, ফরিদপুর-৩ আসনে বিএনপির শামা ওবায়েদ, সুনামগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির তাহির রায়হান, মৌলভীবাজার-২ আসনে বিএনপির শওকতুল ইসলাম, হবিগঞ্জ-১ আসনে স্বতন্ত্র সুজাত মিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনে জামায়াতের জুনায়েদ হাসান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিএনপির কবির আহমেদ ভূঁইয়া ও ফেনী-৩ আসনে বিএনপির আব্দুল আউয়াল মিন্টু।
এছাড়া, নোয়াখালী-১ আসনে স্বতন্ত্র জহিরুল ইসলাম, রংপুর-১ আসনে জাতীয় পার্টির (জাপা) মো. মঞ্জুম আলী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে জাপার খোরশেদ আলম, নাটোর-১ আসনে খেলাফত মজলিশের আজাদুল হক, যশোর-২ আসনে জামায়াতের মোসলেম উদ্দীন ফরিদ, চট্টগ্রাম-৯ আসনে জামাতের এ কে ফজলুল হক, শেরপুর-২ আসনে বিএনপির ফাহিম চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৩ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমজাদ হোসেন, কুড়িগ্রাম-৩ আসনে জামায়াতের মাহবুব আলম সালেহ, মানিকগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপির আফরোজা খানম রিতা ও সুনামগঞ্জ-৩ আসনে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন।
অন্যদিকে, ঋণখেলাপির অভিযোগে রোববার চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপি প্রার্থী সরওয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।
রোববার শুনানির শেষ দিনে দুই দফায় ৬৩ জনের শুনানি হয়। এতে মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে ২১টি ও মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে দুটি আপিল মঞ্জুর হয়। নামঞ্জুর করা হয় ৩৫টি আপিল। যার মধ্যে মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে নামঞ্জুর হয়েছে ১৬টি।
এমওএস/একিউএফ