ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ
দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের প্রকল্প সহায়ক (পিএ) ফিল্ড সুপারভাইজার মো. রাশেদুল ইসলাম ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ছয়টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আখতারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আদালতে ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. রাসেল রনি। আবেদনে বলা হয়, রাশেদুল ইসলাম ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রকল্পের লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের অভিযোগ অনুসন্ধান করা হচ্ছে।
অনুসন্ধান চলাকালে দুদক জানতে পারে, সংশ্লিষ্টরা তাদের ব্যাংক হিসাব থেকে অর্থ অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এতে ভবিষ্যতে অর্থ উদ্ধার জটিল হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ স্থানান্তর বা বেহাত হওয়া ঠেকাতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবগুলো থেকে অর্থ উত্তোলন অবিলম্বে বন্ধ করা জরুরি। এমন যুক্তিতে আদালতে ছয়টি হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ চাওয়া হয়।
এমডিএএ/একিউএফ