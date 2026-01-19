  2. জাতীয়

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ১০২ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ

প্রকাশিত: ০৩:৫৭ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৩০ জানুয়ারি/ফাইল ছবি

আগামী ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ১০২ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

৩০ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রিলিমিনারি পরীক্ষা (এমসিকিউ ধরনের) ঢাকার ৯২টি পরীক্ষাকেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০২ কর্মকর্তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন মোতাবেক পরীক্ষাকেন্দ্রে বা অধিক্ষেত্রে এবং সময়কালে নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে ৯২টি কেন্দ্রের প্রতিটির জন্য একজন করে এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রণকক্ষে ১০ জন দায়িত্ব পালন করবেন।

নিয়োগ করা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন ভবনে অনুষ্ঠিত ব্রিফিং সেমিনারে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং পরীক্ষার দিন ভোর ৪টায় কর্মকমিশন সচিবালয় ঢাকায় রিপোর্ট করার জন্য প্রজ্ঞাপনে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

