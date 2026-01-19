কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতির ঢামেকে মৃত্যু

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতির ঢামেকে মৃত্যু
ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ একজন হাজতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। তার নাম বাবুল এবং বয়স ৫৫ বছর।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর সোয়া ২টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কারারক্ষী শাহরিয়ার জানান, দুপুরের দিকে বাবুল কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা কারা কর্তৃপক্ষে নির্দেশে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, বাবুল কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি হিসেবে ছিলেন। তার হাজতি নং ৩৬২৭০/২৫। বাবার নাম মৃত রওশন আলী। তবে কোন মামলার আসামি ছিলেন এ বিষয়ে আমি কিছু জানতে পারিনি, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ জানাবে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এসএনআর/জেআইএম