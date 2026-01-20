রাজনৈতিক দল-স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে ইসির ব্রিফিং আজ

রাজনৈতিক দল-স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে ইসির ব্রিফিং আজ
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রবাসীদের জন্য ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে ভোটদান কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এই অ্যাপের ব্যবহার ও ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে এক ব্রিফিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ (মঙ্গলবার) বিকেলে এ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
সংশ্লিষ্টরা জানান, পোস্টাল ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সংশয় দূর করতেই এই কারিগরি ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অডিটরিয়ামে (বেইজমেন্ট-২) এই ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হবে।
ইসি জানিয়েছে, এই অনুষ্ঠানে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দল থেকে টেকনিক্যাল জ্ঞানসম্পন্ন ২ জন প্রতিনিধি অংশ নিতে পারবেন। এছাড়া, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রার্থী নিজে অথবা তার মনোনীত টেকনিক্যাল জ্ঞানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
ইসি আরও জানায়, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এরইমধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও আপিল শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে এবং ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচারণা।
প্রতীক বরাদ্দের পর থেকেই দেশ এবং দেশের বাইরে অবস্থানরত ভোটাররা, যারা এরইমধ্যে ‘পোষ্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এই পুরো প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে কীভাবে সম্পন্ন হবে এবং এর নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টিই ব্রিফিংয়ে আলোচনা করা হবে।
এসএম/এএমএ