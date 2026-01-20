৫ মাস কর্মস্থলে অনুপস্থিত, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ বরখাস্ত
পাঁচ মাসের বেশি সময় ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ রঞ্জন দে’কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা থেকে এক প্রজ্ঞাপনে এ বরখাস্তের আদেশ প্রকাশ করা হয়েছে।
রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে সই করেন সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ রঞ্জন দে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত বছরের ১২ আগস্ট থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন।
সরকারি কর্মচারী বিধিমালা, ২০১৮ অনুসারে অসদাচরণ ও পলায়নের শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় যেদিন থেকে অনুপস্থিত সেদিন থেকে সরকারি চাকরি থেকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি খোরপোষ ভাতা পাবেন।
জানা গেছে, ছুটি না নিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ জনের বেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে সরকার।
টিটি/ইএ