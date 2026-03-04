নারীদের জন্য বিআরটিসি বাস চালুর উদ্যোগ
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী বিআরটিসি মহিলা বাস চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, যা নারী চালক, নারী কন্ডাক্টর এবং নারী হেলপারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
বুধবার (৪ মার্চ) সরকারি তথ্য বিবরণীতে এ কথা জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, নারীবান্ধব বিআরটিসি বাসে নিম্নবর্ণিত স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে- ‘স্বস্তির আরেক নাম, নারীবন্ধব বিআরটিসি বাস’, ‘নারীর পথচলায় ভয়ের শেষ, নিরাপদ বাসেই এগোবে দেশ’, ‘নিরাপদ যাত্রা কর্মে গতি-নারীর হাতেও অর্থনৈতিক শক্তি’, ‘নিরাপদ পথচলায় নারী, সমৃদ্ধির দেশ গড়ি’, ‘নিরাপদ যাত্রা নারীর অধিকার, নারীবান্ধব বাস হোক সবার অঙ্গীকার’, ‘নারীর হাতে ঘুরবে চাকা, বদলে যাবে আগামীর ঢাকা’, ‘কর্মে যাবো মহিলা বাসে, ভোগান্তি পেরিয়ে উন্নতি আসে’, ‘নারী চালকের গাড়িতে, নিরাপদে ফিরি বাড়িতে’, ‘নারীর চালনায় যাত্রা করি, নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ি।’
