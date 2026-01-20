  2. জাতীয়

ডেভিল হান্ট ফেইজ-২: ঢাকার চার থানা এলাকায় অভিযানে গ্রেফতার ৪০  

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৪০ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।

এর মধ্যে মুগদা থানা ২৫ জন, মিরপুর মডেল থানা তিনজন, রূপনগর থানা নয়জন ও শেরেবাংলা থানা পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

মুগদা থানার বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার মুগদা থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ২৫ জনকে গ্রেফতার করে থানা পুলিশ।

তারা হলেন—সুশীল চন্দ্র শীল (৩০), আরিফূল ইসলাম সিয়াম (২২), ফখরুল ইসলাম ( ২৬), রাজু (২৭), সিয়াম আহমেদ সৌরভ (২২), সুমন, সাইফুল ইসলাম (২৪), রাসেল ওরফে প্রিন্স, রিপন (৫০), জাহিদুল ইসলাম (২৭), সজীব (২৬), সাকিব (১৮), শাহ আলম (৪৮), আবুল কালাম (৫০), শাওন শেখ (২৫), মুনরুজ্জামান মনির (২৪) , মনিরুল ইসলাম (২৫), মোখলেছ (২২), হামিদুল ইসলাম (২২), আতিক হাসান (২০), যুবরাজ হোসেন জুবায়ের (২৫), জামিল হোসিন (২৩), মেহেদী হাসান (২২), জমসের আলী ও অক্ষয় কুমার দাস (২৮)।

মিরপুর মডেল থানা পুলিশ সোমবার থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তিনজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন—টিটু মিয়া, মিনারুল ইসলাম ও কাসেম মিজি।

রূপনগর থানা পুলিশ থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নয়জনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন—শাওন (১৯), মিরাজ (২৬), ইয়াছিন (২৫), বিল্লাল (২৯), নাদিম মোল্লা (২৫), মিরাজুল ইসলাম সোহান (৩০), ইমদাদুল (২৮), শহীদুল হোসেন (৩৫) ও নুরুল হক (৩৮)।

এছাড়া শেরেবাংলানগর থানা পুলিশ বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তিনজনকে গ্রেফতার করে। তারা হলেন—শুক্কুর আলী (২৮), ইমরান হোসেন (২৭) ও সাগর (২০)।

গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি ।

