  2. জাতীয়

আবরার ফাহাদের ভাই

এই সরকার হত্যার রায় কার্যকর করতে পারলো না

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪২ এএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
এই সরকার হত্যার রায় কার্যকর করতে পারলো না

আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের মামলার রায় বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে কার্যকর না হওয়ায় হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার ছোট ভাই আবরার ফাইয়াজ।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাতে নিজের ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ হতাশা প্রকাশ করেন।

আবরার ফাইয়াজ লিখেছেন, সবকিছু ঠিক থাকলে এই সরকার আর ক্ষমতায় আছে ২৩ দিন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে মোটামুটি নিশ্চিত যে, আবরার ফাহাদ হত্যার রায় এই সরকার কার্যকর করতে পারলো না।

তিনি লেখেন, গত বছরের সেই ১৬ই মার্চ হাইকোর্ট থেকে আপিলের রায় প্রদান করে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ধন্যবাদ হাইকোর্টের পার্ট দ্রুত শেষ করায়। বর্তমানে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে শুনানির জন্য অপেক্ষ্যমান আছে। আব্বু গত কিছুদিন এরওর কাছে ছোটাছুটি করেও ব্যর্থ হয়ে আজ কুষ্টিয়া ফিরে গেলো।

ফাইয়াজ আরও লিখেছেন, বিভিন্নজনের কাছে শুনি, ১৫ দিন নাকি লাগবে সুপ্রিমকোর্টে শুনানি শেষ হতে। কিন্তু তাও কেন হলো না? সোজা বাংলায় যদি বলতে হয়, তাহলে কারণ হলো রাজনৈতিক মামলাগুলো শেষ করে বা বাদ দিয়ে এই মামলায় দেওয়ার মতো ১৫দিন সময় হয়নি গত ১০ মাসে।

সম্ভবত বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতাসীন কোনো ব্যক্তির কাছেই আমরা এই সরকারের সময়ে এই মামলা শেষ করার অনুরোধ করতে বাদ রাখিনি। অন্তত একটা শুনানি হলেও আবার জিরো থেকে শুরু করা লাগতো না। কিন্তু বার বার আশ্বাস দিয়েও শেষে এসে এখন, পরবর্তী সরকারকে বলে যাবোতে থামলো।

তিনি লিখেছেন, কখনো শুনলাম, বেশি তাড়াতাড়ি মামলা শেষ করলে সমস্যা, কখনো আপিল করে নাই কিছুদিন পরে আসেন, কখনো আপিল করেছে কিন্তু যেভাবে করা লাগবে তা করে নাই, কখনো ভ্যাকেশনের পরে আসেন, কখনো পেপার বুক তৈরি করতে সময় লাগবে, আর শেষে এসে সরকারের সময় নাই। আব্বু যে ঠিক কতদিন ছোটাছুটি করে এসে আমাকে এগুলো বলেছে ঠিক নাই, কিন্তু আমারই আর কী করার ক্ষমতা।

যাই হোক, আশায় বাঁচে মানুষ। দেখি পরের সরকার এসে একটু সময় দেয় কি না...

টিটি/এসএনআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।