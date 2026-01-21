আজ ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

আজ ৫ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন মেরামত ও প্রতিস্থাপন কাজের জন্য নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় আজ পাঁচ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) তিতাস গ্যাসের মিডিয়া ও জনসংযোগ শাখার ব্যবস্থাপক মো. আল আমিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পঞ্চবটি-মোক্তারপুর সেতু পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ ও দ্বিতল সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় পঞ্চবটি মোড়, প্রধান সিএনজির সামনে ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন মেরামত ও প্রতিস্থাপনসহ গ্যাস নেটওয়ার্কের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আজ দুপুর ১টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মোট ৫ ঘণ্টা বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
এতে আরও বলা হয়, এই ৫ ঘণ্টা নারায়ণগঞ্জ শহর, মুন্সিগঞ্জ শহর, পঞ্চবটি, মুক্তারপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ, মৌচাক, দেলপাড়া, পাগলা ও ফতুল্লাসহ তৎসংলগ্ন এলাকায় (আদমজী ইপিজেড এলাকা ব্যতীত) সকল শ্রেণীর গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।
