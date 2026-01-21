‘নির্বাচন সুন্দর হবে, তবে নিরপেক্ষতা এখনো প্রশ্নবিদ্ধ’
ঢাকা-৭ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী এনায়াত উল্লা বলেছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হবে। তবে এখনো প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়ে উদ্বেগ আছে।
তিনি বলেন, এলাকায় চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে এবং এটি নির্বাচনি পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর এসব কথা বলেন তিনি।
জামায়াতের এই প্রার্থী বলেন, ভালো নির্বাচন নিয়ে আমাদের প্রত্যাশা আগেও ছিল, এখনো আছে। ইনশা আল্লাহ সব কিছু সুন্দরভাবে হবে। আগামীকাল-পরশু থেকে আমরা নির্বাচনি প্রচারণা নিয়ম মোতাবেক শুরু করবো।
তবে তিনি বলেন, এ এলাকা সবচেয়ে বেশি চাঁদাবাজি যুক্ত এলাকা। এখানে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা চাঁদাবাজি হচ্ছে। কারা করছেন, কোন দল করছে—এটা সবাই জানে। এটা বলে পরিবেশ নষ্ট করতে চাই না। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখন পর্যন্ত নিরপেক্ষতা দেখাচ্ছে না। আশা করব, তারা নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করবে। প্রশাসনকেও আমরা অনুরোধ করছি, তারা নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে।
