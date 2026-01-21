  2. জাতীয়

ফুটবল প্রতীক পেলেন তাসনিম জারা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৫ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা-৯ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. তাসনিন জারা ‘ফুটবল’ প্রতীক পেয়েছেন। বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর ডা. তাসনিন জারা বলেন, গত কয়েকদিন ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনি এলাকায় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছি। খিলগাঁও, সবুজবাগ, মুদ্রা, থানায় অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ জিজ্ঞেস করেছেন—নির্বাচনের মার্কাটা কী? কোন মার্কায় তারা ব্যালট পেপারে দেখতে পারবেন? আমাকে সমর্থন করতে চান—সেই প্রশ্নের আজ একদম পরিষ্কার উত্তর আমরা পেয়েছি।

তিনি আরও বলেন, আমি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফুটবল মার্কায় প্রতিদ্বন্দিতা করছি। আগামীকাল থেকে আমাদের নির্বাচনি প্রচারণার ক্যাম্পেইন শুরু করবো। আমরা যে রাজনীতিটা সামনে দেখতে চাই—স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার রাজনীতি—তার ভিত্তিতেই আমাদের ক্যাম্পেইন চলবে। সবাইকে দোয়া ও শুভকামনার জন্য অনুরোধ করছি।

