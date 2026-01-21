  2. জাতীয়

চালু হচ্ছে অনলাইন বিবাহ-তালাক রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা: আইন উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ১২:৩৬ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
অনলাইন বিবাহ-তালাক রেজিস্ট্রেশন চালু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকালে সচিবালয় থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম জুমে একযোগে আট জেলায় ই-বেইলবন্ড কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা এ কথা জানান।

তিনি বলেন, দুটি গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল সেবা চালুর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে আমাদের। একটা হচ্ছে বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন। আপনারা জানেন বিবাহ-তালাক রেজিস্ট্রেশন নিয়েও অনেক বিরোধ হয়, অনেক ধরনের ভোগান্তি হয় মানুষের। বিবাহ-তালাক রেজিস্ট্রেশনে রেজিস্ট্রেশন আছে কি না এ সুযোগে মেয়েদের অনেক হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি তাদের আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পদক্ষেপও নেওয়া হয়।

উপদেষ্টা বলেন, আমরা এটা অনলাইনে করার ব্যবস্থা করছি। বিবাহ-তালাক নিবন্ধন—এটা সম্পূর্ণ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কাজ চালু হবে। এটা চালু হওয়ার কাজটা অলরেডি শুরু হয়েছে।

আরেকটা আমাদের অত্যন্ত অ্যাম্বিশাস (উচ্চাভিলাষী) প্রজেক্ট আছে। এই প্রজেক্টটা অনেক বড় প্রজেক্ট, প্রজেক্ট প্রণয়ন করতে আমাদের অনেক টাইম লেগেছে। এটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে জমি-জমা সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন। এটা নিয়ে মানুষের প্রচুর ভোগান্তি হয়। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের প্রতি অনেক কমপ্লেইন থাকে মানুষের। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রেও অনেক ধরনের কিছু কিছু জিনিস শোনা যায়, কারো কারো ক্ষেত্রে শোনা যায়। সেখানেও আপনার অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পরও ভোগান্তির একটা নতুন পর্যায় শুরু হয়।

আইন উপদেষ্টা বলেন, আমরা যদি জমি-জমা এবং সম্পত্তির ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন চালু করি, তাহলে এই ভোগান্তি বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

তিনি বলেন, অনলাইনে জমি-জমা সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটা প্রকল্প আমরা অলরেডি অনুমোদন করেছি, প্রকল্পের কার্যক্রম অলরেডি শুরু হয়েছে। এই জমির দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদনের জন্য অলরেডি আমরা রেজিস্ট্রেশন আইন সংশোধন করে ই-রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াও সংযুক্ত করেছি।

আমরা থাকবো না, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি পরবর্তীকালে যে সরকারই আসবে, ই-রেজিস্ট্রেশন যে প্রকল্পটা আছে এটা তারা পূর্ণদমে তারা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবে।

আসিফ নজরুল বলেন, এই প্রকল্পের পিডি নিয়োগ, এই প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, এই প্রকল্পের অফিস নেওয়া সবকিছুই আমাদের আমলে শুরু হচ্ছে।

আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, যখন এই যুগান্তকারী কাজটা সম্পন্ন হবে, তখন জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা এবং জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা থেকে অনেক ফৌজদারি মামলা হয়, সে মামলার প্রকোপ বহুলাংশে কমে যাবে। এই কাজটা অলরেডি শুরু হয়েছে।

গত বছরের ২৪ নভেম্বর ঢাকায় ই-ফ্যামিলি কোর্ট চালু হয়েছে জানিয়ে আসিফ নজরুল বলেন, গত বছরের ৩০ নভেম্বর চট্টগ্রামে পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে ই-ফ্যামিলি কোর্ট চালু হয়েছে। ঘরে বসে বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী ও বিচারক তাদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করতে পারছেন।

আগে সত্যায়ন করতে কাগজপত্র নিয়ে ঢাকায় এসে দীর্ঘ লাইন ধরতে হতো, এখন ঘরে বসে অনলাইনে দ্রুত সত্যায়ন সেবা পাওয়া যাচ্ছে বলেও জানান আসিফ নজরুল।

এছাড়া অনলাইনে মামলার তালিকা, তারিখ ও বিচারিক সিদ্ধান্তের সারাংশ, পরবর্তী পদক্ষেপ ও অগ্রগতি দেখার সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি আইনগত সহায়তার আবেদন অনলাইনে করা যাচ্ছে। অনলাইনে বিরোধ নিষ্পত্তি হচ্ছে। শিগগির সেবাটিকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালাইজড করা হবে বলেও জানান আইন উপদেষ্টা।

